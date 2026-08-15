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15 августа 2026, 10:34

Россияне 55 раз обстреляли Сумщину: погибли 9-летний мальчик и женщина

15 августа 2026, 10:34
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Фото: Национальная полиция
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За прошедшие сутки российские войска 55 раз обстреляли 30 населенных пунктов Сумской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате атак погибли два человека, среди них 9-летний мальчик. Еще девять человек получили ранения.

В Буринской общине в результате попадания российских беспилотников в жилой дом погибли 9-летний мальчик и 29-летняя женщина. Ранения получили мужчины 29, 62 и 70 лет, а также женщины 52 и 68 лет.

В Середино-Будской общине в результате удара вражеского дрона пострадал 58-летний мужчина. Из-за минометного обстрела травмировались две женщины в возрасте 60 и 71 года, а также 37-летний мужчина.

В результате обстрелов на территории области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, магазин и автомобили.

Напомним, ночью 15 августа российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровска беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрелов погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек получили ранения.

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