Атака на Харьков: вражеский беспилотник убил одного человека, ещё 12 человек получили ранения
Российские войска нанесли удар авиационной бомбой по Харькову. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще 12 получили ранения
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
В результате попадания повреждены здания гражданского предприятия, трамвай, трамвайный путь и легковой автомобиль.
На месте удара работают спасатели, сотрудники Национальной полиции, медики, волонтеры и коммунальные службы.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что 29 июня российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой (КАБ) по Холодногорскому району Харькова.
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