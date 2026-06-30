Росіяни скинули сім авіабомб на Запоріжжя: розтрощений дитячий садок

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Росіяни вдень 30 червня повторно атакували Запоріжжя. Є загиблі та поранені

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, росіяни за півтори години скинули на Запоріжжя сім керованих авіабомб. Внаслідок атаки ворога загинули 62-річний та 45-річний чоловіки.

П'ятнадцяти мешканцям обласного центру, віком від 47 до 87 років, знадобилася медична допомога. Вони отриали осколкові поранення, контузії та інші травми. 76-річну жінку госпіталізували у важкому стані.

Також відомо, що постраждав дитячий садок. Внаслідок атаки поранення отримав чоловік, який працював там охоронцем.

Нагадаємо, раніше російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, дронами різного типу. Здійснила також авіаудари.