Авиация, дроны и артиллерия: оккупанты нанесли удары по Херсону, есть раненые

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26 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, дронами разного типа. Совершила также авиаудары

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии 10 человек получили травмы.

Около 11:00 российская авиация нанесла удар по Херсону. В результате семеро людей нуждались в медицинской помощи.

Также в областном центре от вражеских дронов пострадали два горожан.

И еще один человек получил травмы из-за артиллерийских обстрелов Белозерки.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, гуманитарный склад, дошкольное учреждение, гостиница, почтовое отделение, хозяйственные сооружения, гаражи, грузовой и легковой автотранспорт.

Напомним, что российские войска 26 июня нанесли авиационный удар по Херсону . В результате атаки ранения получили три человека.