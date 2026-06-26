Авиация, дроны и артиллерия: оккупанты нанесли удары по Херсону, есть раненые
26 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, дронами разного типа. Совершила также авиаудары
Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии 10 человек получили травмы.
Около 11:00 российская авиация нанесла удар по Херсону. В результате семеро людей нуждались в медицинской помощи.
Также в областном центре от вражеских дронов пострадали два горожан.
И еще один человек получил травмы из-за артиллерийских обстрелов Белозерки.
Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, гуманитарный склад, дошкольное учреждение, гостиница, почтовое отделение, хозяйственные сооружения, гаражи, грузовой и легковой автотранспорт.
Напомним, что российские войска 26 июня нанесли авиационный удар по Херсону . В результате атаки ранения получили три человека.