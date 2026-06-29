Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска 46 раз обстреляли населенные пункты Сумской области. Под вражескими ударами оказались Сумский, Шосткинский, Ахтырский и Конотопский районы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Середино-Будской громаде в результате обстрела ранения получили четыре человека – 48-летний мужчина и три женщины в возрасте 57, 62 и 69 лет. К сожалению, 69-летняя женщина от полученных травм скончалась в скорой.

В Великописаревской громаде в результате удара вражеского беспилотника погиб 77-летний мужчина.

В Хутор-Михайловской громаде беспилотник атаковал автомобиль. Ранения получил 65-летний мужчина.

В Сумской громаде в результате атак вражеских БпЛА травмы получили три человека – женщины в возрасте 48 и 78 лет, а также 72-летний мужчина.

Кроме того, за помощью к медикам обратились двое мужчин, получивших ранения в результате предыдущих российских атак 27 июня: 24-летний житель Сумской громады, травмированный при ударе БпЛА, и 59-летний житель Ворожбянской громады, который получил ранения в результате удара КАБом.

Напомним, ночью 28 июня россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Сумам. Разрушены промышленные и складские объекты.