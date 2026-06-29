Враг ударил по предприятию в Кропивницком: спасатели полночи тушили пожар
Вечером 28 июня российские войска нанесли удар по Кировоградской области. Целью врага стал один из объектов инфраструктуры – предприятие в Кропивницком
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и ГСЧС, передает RegioNews.
В результате вражеского попадания на территории предприятия вспыхнул пожар. Спасатели работали полночи и полностью ликвидировали его.
К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
Напомним, в Запорожье в результате российского авиаудара 28 июня погибли два человека, еще 17 получили ранения.
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