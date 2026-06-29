Фото: ГСЧС

Вечером 28 июня российские войска нанесли удар по Кировоградской области. Целью врага стал один из объектов инфраструктуры – предприятие в Кропивницком

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеского попадания на территории предприятия вспыхнул пожар. Спасатели работали полночи и полностью ликвидировали его.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Напомним, в Запорожье в результате российского авиаудара 28 июня погибли два человека, еще 17 получили ранения.