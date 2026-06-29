РФ завдала 973 удари по Запорізькій області: 4 загиблих і 28 поранених

Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські війська завдали масованих ударів по Запоріжжю, а також населених пунктах Запорізького та Пологівського районів. Внаслідок ворожих атак загинули четверо людей, ще 28 дістали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, загалом окупанти здійснили 973 удари по 45 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, війська РФ завдали 29 авіаударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Кушугуму, Балабиному, Таврійському, Запасному, Юрківці, Шевченковому, Данилівці, Любицькому, Новосолошиному, Любимівці, Оріхову, Омельнику, Микільському, Червоному Яру, Новоселівці, Червоній Криниці та Преображенці.

Крім того, російські війська застосували 737 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакувавши десятки населених пунктів області.

Також зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Запасному, Новоселівці, Чарівному та Гуляйпільському.

Ще 201 артилерійський удар окупанти завдали по населених пунктах Запорізького та Пологівського районів.

Надійшло 249 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, минулої доби російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Сумської області. Під ворожими ударами опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони. Загинули дві людини, ще дев'ятеро – поранені.