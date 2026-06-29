Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины

В Харьковской области во время эвакуации мирного населения в результате российского авиаудара погиб полицейский Роман Комаров. Его коллега, инспектор сектора ювенальной превенции, получила тяжелые ранения и находится в больнице

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 28 июня российские войска нанесли авиационный удар с применением четырех управляемых авиационных бомб по окрестностям села Кирилловка Чугуевского района.

Во время эвакуации гражданского населения под вражеский обстрел попали находившиеся в служебном автомобиле сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции.

В результате атаки погиб полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами Роман Комаров. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Также тяжелые ранения получил инспектор сектора ювенальной превенции. Полицейскую госпитализировали в реанимационное отделение.

В полиции отметили, что 25-летний Роман Комаров до последнего оставался верен Присяге, добросовестно исполнял служебную обязанность и вместе с коллегами спасал мирных жителей, рискуя собственной жизнью.

Напомним, за минувшие сутки российские войска 46 раз обстреляли населенные пункты Сумской области. Под вражескими ударами оказались Сумский, Шосткинский, Ахтырский и Конотопский районы. Погибли два человека, еще девять – ранены.