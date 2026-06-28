Запоріжжя після удару РФ: зросла кількість постраждалих, під завалами шукають людину

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок російської авіаційної атаки 28 червня кількість постраждалих зросла до 14. Під завалами може перебувати ще одна людина

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок влучання травмовано двох дітей, вісьмох жінок і чотирьох чоловіків. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Рятувальники ДСНС дістали з-під завалів жінку та дитину. Пошуково-рятувальні роботи тривають, оскільки під завалами, ймовірно, залишається ще одна людина.

Внаслідок атаки частково зруйновано житлові будинки та пошкоджено сусідні оселі.

Також виникла пожежа в гаражі з автомобілем, яку рятувальники ліквідували на площі 25 кв. м. Пошкоджень зазнали прилеглі споруди та багатоквартирний будинок.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, у неділю вранці 28 червня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Біло відомо, що одна людина загинула, одинадцять людей отримали поранення. Серед них – двоє дітей.