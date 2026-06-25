РФ нанесла 973 удара по Запорожской области: двое погибших и 22 раненых

Фото: Запорожская ОВА

В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому и Пологовскому районам погибли два человека, еще 22 получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки российские войска нанесли 973 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, оккупанты нанесли 25 авиационных ударов по Запорожью и ряду населенных пунктов, среди которых Новониколаевка, Малокатериновка, Кушугум, Камышеваха, Разумовка, Трудовое, Барвиновка, Нижняя Хортица, Даниловка, Лесное, Вольнянка, Счастливое, Васиновка, Долинка и Воскресенка.

Кроме того, зафиксированы массированные атаки дронами. 694 беспилотника различной модификации, преимущественно FPV, атаковали Запорожье и более двух десятков населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Орехов, Степногорск, Приморское, Малую Токмачку и другие.

Также российские войска произвели один обстрел из реактивных систем залпового огня по Железнодорожному и 253 артиллерийских удара по ряду прифронтовых территорий.

Поступило 103 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, что в Сумской области в течение 24 июня в результате российских атак пострадали 15 человек, четверо находятся в больнице, трое из них – в тяжелом состоянии.