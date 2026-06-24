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24 июня 2026, 22:13

Атаки на Сумщину: враг бил дронами по АЗС и кинотеатру - 15 человек ранены

24 июня 2026, 22:13
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Фото: ГСЧС
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В Сумской области 24 июня в результате российских атак пострадали 15 человек, четверо находятся в больнице, трое из них - в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews .

"За сегодня к медикам за помощью обратились 15 гражданских, пострадавших в результате вражеских атак по Сумщине. Это люди, получившие ранения или имеющие острую реакцию на стресс после ряда ударов российских дронов по гражданской инфраструктуре области", - говорится в сообщении.

Под ударами находились две автозаправочные станции в Сумской общине, здание кинотеатра в Конотопе, а также гражданская инфраструктура в Путивле.

Среди пострадавших – трое детей: 11-летний мальчик в Конотопе, 6-летний мальчик в Сумах и 15-летний подросток в Путивле.

В больницах находятся четверо раненых. Трое из них – в тяжелом состоянии, под наблюдением медиков, добавили в ОВА.

Напомним, что российские войска на протяжении 24 июня почти 50 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии четыре района Днепропетровской области , в результате чего два человека погибли, еще трое получили ранения.

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