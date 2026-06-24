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24 июня 2026, 13:37

Россия ударила дронами по кинотеатру в центре Конотопа: есть раненые

24 июня 2026, 13:37
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Скриншот с видео
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Российские войска днем 24 июня атаковали дронами кинотеатр в Конотопском центре Сумской области. В результате удара есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews .

По его словам, ранения получили по меньшей мере два человека, среди них – подросток, а также две женщины и мужчина.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Конотопский городской голова Артем Семенихин уточнил, что есть еще один тяжело ранен. Это 64-летний мужчина. У него открытый перелом руки, ампутация фалангов пальцев, проникающее ранение брюшной полости.

Напомним, утром 24 июня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию на окраине Сум. Известно, что пострадали три гражданских, находившиеся на территории АЗС. Медики обследуют их и оказывают необходимую помощь. Предварительно полученные травмы не являются тяжелыми.

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