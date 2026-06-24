Враг ударил КАБом по центральному пляжу в Запорожье: есть пострадавшие

Фото: Нацполиция

Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по центральному пляжу Запорожья. В результате атаки пострадали шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает RegioNews .

По данным полиции, удар произошел днем по территории отдыха, где в тот момент находились люди.

В результате взрыва ранения получили шесть отдыхающих.

Всем пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь.

Также взрывной волной и обломками повреждены помещения кафе и припаркованные вблизи автомобили.

На месте российского удара работают полицейские, документирующие последствия атаки и собирающие доказательства очередного военного преступления РФ.

Правоохранители призывают граждан во время воздушной тревоги и ракетной опасности немедленно направляться к укрытиям и не подвергать себя опасности.

Напомним, что у городе Конотоп Сумской области 24 июня в результате атаки российского беспилотника по объекту гражданской инфраструктуры пострадали шесть человек.