Ракетный удар по Запорожскому району: враг атаковал коммунальное предприятие, есть погибшие и пострадавшие
В Запорожском районе в результате российской атаки по коммунальному предприятию 24 июня погибла женщина, еще пять человек получили ранения
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .
По его словам, враг нанес удар по территории коммунального предприятия. Сначала сообщалось о трёх пострадавших и о том, что, вероятно, ещё один человек находится под завалами. На месте продолжались аварийно-поисковые работы.
Впоследствии стало известно, что находившаяся под завалами женщина погибла.
Число раненых возросло до пяти. Среди них — три женщины и двое мужчин. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь.
В результате обстрела частично разрушено здание предприятия, также повреждена специальная техника.
Напомним, что в Сумской области в течение 24 июня в результате российских атак пострадали 15 человек, четверо находятся в больнице, трое из них - в тяжелом состоянии.