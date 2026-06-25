РФ завдала 973 удари по Запорізькій області: двоє загиблих і 22 поранених

Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, протягом минулої доби російські війська здійснили 973 удари по 49 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, окупанти завдали 25 авіаційних ударів по Запоріжжю та низці населених пунктів, серед яких Новомиколаївка, Малокатеринівка, Кушугум, Комишуваха, Розумівка, Трудове, Барвінівка, Нижня Хортиця, Данилівка, Лісне, Вільнянка, Щасливе, Оріхів, Широке, Свобода, Омельник, Васинівка, Долинка та Воскресенка.

Крім того, зафіксовано масовані атаки дронами. 694 безпілотники різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя та понад два десятки населених пунктів, зокрема Гуляйполе, Оріхів, Степногірськ, Приморське, Малу Токмачку та інші.

Також російські війська здійснили один обстріл із реактивних систем залпового вогню по Залізничному та 253 артилерійські удари по низці прифронтових територій.

Надійшло 103 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що у Сумській області упродовж 24 червня внаслідок російських атак постраждали 15 людей, четверо перебувають у лікарні, троє з них – у важкому стані.