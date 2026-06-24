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24 июня 2026, 07:21

На Запорожье в результате атак РФ погиб человек, 12 раненых

24 июня 2026, 07:21
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки в результате российских атак на Запорожье, а также Запорожский и Пологовский районы погиб один человек, еще 12 получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Оккупанты нанесли 1021 удар по 38 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, войска РФ нанесли 11 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Малокатериновка, Марьевка, Юлиевка, Самойловка, Михайловка, Орехов и другие.

Кроме того, зафиксировано 785 атак дронами разных типов, преимущественно FPV. Под ударом оказались Запорожье, Вольнянск, Орехов, Гуляйполе и десятки других населённых пунктов области.

Также враг дважды применял реактивные системы залпового огня по Новояковловке и Гуляйпольскому. Еще 223 артиллерийских удара были нанесены по широкому перечню населенных пунктов региона.

Поступило 135 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, российские оккупанты в Дружковке Донецкой области нанесли авиаудара по частному жилищному сектору, в результате чего получил ранения один человек. Повреждены 12 домов, возник пожар.

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