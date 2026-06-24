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24 червня 2026, 07:21

На Запоріжжі внаслідок атак РФ загинула людина, 12 поранених

24 червня 2026, 07:21
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби внаслідок російських атак на Запоріжжя, а також Запорізький і Пологівський райони загинула одна людина, ще 12 отримали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Окупанти завдали 1021 удар по 38 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по низці населених пунктів, серед яких Малокатеринівка, Мар’ївка, Юліївка, Самійлівка, Михайлівка, Оріхів та інші.

Крім того, зафіксовано 785 атак дронами різних типів, переважно FPV. Під ударом опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Оріхів, Гуляйполе та десятки інших населених пунктів області.

Також ворог двічі застосовував реактивні системи залпового вогню по Новояковлівці та Гуляйпільському. Ще 223 артилерійські удари були завдані по широкому переліку населених пунктів регіону.

Надійшло 135 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти у Дружківці на Донеччині завдали авіаудару по приватному житловому сектору, внаслідок чого зазнала поранень одна людина. Пошкоджено 12 будинків, виникла пожежа.

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