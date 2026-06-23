Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в Дружковке Донецкой области нанесли авиаудара по частному жилому сектору, в результате чего получил ранения один человек

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Донецкой области, передает RegioNews .

"Дружковка: посреди дня вражеская авиация нанесла удар по частному жилому сектору. Ранен 1 человек, повреждены 12 домов, возник пожар", - говорится в сообщении.

На месте удара работали спасатели и ликвидировали возгорание четырех частных домов, гаража и автомобиля на общей площади 130 кв. м.

Кроме того, в поселке Беленькое вражеский беспилотник попал в частный жилой дом, в результате атаки огонь охватил дом и хозяйственное сооружение. Чрезвычайники локализовали очаг возгорания, однако из-за составляющей безопасности приостановили работы.

Напомним, что российские окупанты в течение 23 июня почти 50 раз атаковали два района Днепропетровщины , шесть человек погибли, еще 32 получили ранения.