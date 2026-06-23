Массированный удар по Днепропетровщине: есть погибшие и десятки раненых

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты в течение 23 июня почти 50 раз атаковали два района Днепропетровщины, шесть человек погибли, еще 32 получили ранения

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Враг применил беспилотники, ракеты и артиллерию.

В Кривом Роге повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

Погибли двое мужчин в возрасте 25 и 34 лет и 54-летняя женщина. Еще 26 человек получили ранения.

В тяжелом состоянии в больнице находятся шесть пострадавших. 11 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

В Никопольском районе под удар попали Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены агропредприятие, почтовое отделение, магазины, аптеки, автозаправочная станция, многоквартирные и частные дома и автомобили.

Погибли 70-летний мужчина и женщины в возрасте 40 и 44 лет. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 26-летнего и 73-летнего мужчину. Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно.

Напомним, что в Никополе Днепропетровской области российские войска нанесли повторный удар по спасателям, ликвидировавшим последствия предварительного обстрела жилого сектора города.