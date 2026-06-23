Российский дрон атаковал мотоциклиста на Харьковщине: 58-летний мужчина в больнице

Русская Лозовая. Фото: Дергачевская МВА

Утром 23 июня российские войска атаковали беспилотником гражданского жителя Дергачевской общины в Харьковской области. В результате удара 58-летний мужчина получил тяжелые ранения

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

По его словам, около 08:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителя села Цуповка, который двигался по мотоциклу по автодороге Дергачи – Казачья Лопань.

Пострадавший госпитализирован в одну из больниц Харькова. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Кроме того, ночью около 02:15 российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль в деревне Русская Лозовая. Машина была припаркована у жилого дома.

По предварительной информации, при ударе людей в салоне и вблизи автомобиля не было, потому обошлось без пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и 16 населенным пунктам области. В результате атак погиб и ранен среди гражданских.