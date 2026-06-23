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23 июня 2026, 08:29

Враг ударил по Запорожскому району: горит учебное заведение

23 июня 2026, 08:29
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 23 июня российские войска снова атаковали Запорожский район

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате атаки горит помещение образовательного учреждения. Также повреждены окна ЦНАПа и здания сельского совета.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 23 июня российские войска нанесли удар по Запорожскому району. В результате атаки ранения получили два человека, также повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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