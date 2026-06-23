Ворог вдарив по Запорізькому району: горить заклад освіти
Вранці 23 червня російські війська знову атакували Запорізький район
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атаки горить приміщення освітнього закладу. Також пошкоджені вікна ЦНАПу та будівлі сільської ради.
Попередньо, обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 23 червня російські війська завдали удару по Запорізькому району. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, також пошкоджено будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
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