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Российские войска продолжают системно атаковать гражданские суда в акватории Черного моря и портовую инфраструктуру Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Администрацию морских портов Украины и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Вечером 5 августа во время очередной вражеской атаки потерпел поражение торговый сухогруз MERA QUEEN под флагом Гвинеи-Бисау, загруженный украинской пшеницей.

В результате попадания на судне поврежден корпус и возник пожар. Из-за российского удара погиб член экипажа – гражданин Украины, еще три человека получили ранения. Экипаж эвакуировали на берег, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По состоянию на утро 6 августа судно пришвартовано к причалу. Специалисты проводят первоочередные работы по локализации последствий поражения и стабилизации его технического состояния.

"Систематические атаки россии на гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины являются очередным свидетельством целенаправленной кампании против свободы судоходства в Черном море. Международное сообщество должно объединить усилия по обеспечению безопасности морских перевозок и привлечению государства-агрессора к ответственности", – подчеркнули в Администрации морских портов Украины.

Напомним, в ночь на 6 августа РФ атаковала Украину двумя противокорабельными ракетами "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 101 ударным БпЛА разного типа.