Киевщина под ударом РФ: ранены четыре человека

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

По его словам, пострадали четыре человека.

В Бориспольском районе в результате вражеской атаки произошел пожар складских помещений. Спасатели уже локализовали возгорание. Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.

К сожалению, есть пострадавший. Мужчина 40 лет с отравлением продуктами горения госпитализирован в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Еще три человека получили ранения в Вышгородском районе. Мужчина получил ожоги рук и ног и осколочный перелом ноги. У женщины диагностированы осколочные ранения рук и лица, а также ушибы бедра и голени. Еще одна женщина получила контузию.

Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу, медики оказывают необходимую помощь.

Также в результате атаки поврежден автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами находился 31 населенный пункт Сумской области. В результате атак российских войск пострадали 13 человек.