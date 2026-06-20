Киевщина под ударом РФ: ранены четыре человека
Днем 20 июня Киевская область снова подверглась враждебной атаке ударными беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.
По его словам, пострадали четыре человека.
В Бориспольском районе в результате вражеской атаки произошел пожар складских помещений. Спасатели уже локализовали возгорание. Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.
К сожалению, есть пострадавший. Мужчина 40 лет с отравлением продуктами горения госпитализирован в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Еще три человека получили ранения в Вышгородском районе. Мужчина получил ожоги рук и ног и осколочный перелом ноги. У женщины диагностированы осколочные ранения рук и лица, а также ушибы бедра и голени. Еще одна женщина получила контузию.
Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу, медики оказывают необходимую помощь.
Также в результате атаки поврежден автомобиль.
Напомним, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами находился 31 населенный пункт Сумской области. В результате атак российских войск пострадали 13 человек.