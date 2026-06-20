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20 июня 2026, 11:46

Запорожская область под массированным огнем РФ: 887 ударов за сутки, 19 пострадавших

20 июня 2026, 11:46
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Фото: Запорожская ОВА
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В Запорожье и Запорожском районе в результате вражеских обстрелов ранения получили 19 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки российские войска нанесли 887 ударов по 47 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, оккупанты осуществили 24 авиационных удара по ряду населенных пунктов, среди которых Новониколаевка, Беленькое, Таврическое, Новорозовка, Марьевка, Новоселовка, Вольнянка и другие общины региона.

Также зафиксировано массированное применение беспилотников — 642 дрона разных типов, преимущественно FPV, атаковали Запорожье и десятки населенных пунктов области.

Кроме того, враг совершил 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 216 артиллерийских ударов по населенным пунктам региона.

Поступило 71 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами находился 31 населенный пункт Сумской области. В результате атак российских войск пострадали 13 человек.

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