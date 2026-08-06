Россия ударила по железнодорожной станции в Лозовой: двое погибших, восемь пострадавших

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В четверг, 6 августа, российские войска атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, на данный момент известно, что погибли двое мужчин. Еще восемь человек пострадали – среди них пятеро мужчин и три женщины.

Среди раненых есть люди в тяжелом состоянии. Бригады медиков оказывают им необходимую помощь.

На месте атаки работают все экстренные службы.

Напомним, ночью 6 августа российские войска нанесли удары беспилотниками по частному сектору Балаклеи на Харьковщине. Погибли три человека. Спасатели ликвидировали оба пожара и разобрали завалы.