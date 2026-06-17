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17 июня 2026, 12:58

Из-за атак РФ на Запорожье автобусы оснащают РЭБ и детекторами дронов

17 июня 2026, 12:58
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В прифронтовых общинах Запорожской области автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, начали оснащаться средствами радиоэлектронной борьбы и детекторами беспилотников

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, после вражеской атаки у остановки в Балабино в Кушугумской общине провели выездное совещание с участием военных, полиции, ГСЧС и руководства области.

Федоров отметил, что автобусное сообщение с Запорожьем является критически важным для жителей общины, поэтому вопрос безопасности перевозок нуждается в усиленной защите.

"Враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и транспорт, пытаясь посеять страх среди людей. Поэтому усиливаем защиту пассажирских перевозок: оснащаем автобусы средствами наблюдения, системами радиоэлектронной борьбы и детекторами дронов", – говорится в сообщении.

Также в общине возобновили электроснабжение и обеспечили стабильную подачу воды.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 931 удар по 50 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погиб один человек, еще 14 получили ранения.

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