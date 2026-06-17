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17 червня 2026, 12:58

Через атаки РФ на Запоріжжі автобуси оснащують РЕБ і детекторами дронів

17 червня 2026, 12:58
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У прифронтових громадах Запорізької області автобуси, які здійснюють пасажирські перевезення, почали оснащувати засобами радіоелектронної боротьби та детекторами безпілотників

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, після ворожої атаки поблизу зупинки в Балабиному в Кушугумській громаді провели виїзну нараду за участі військових, поліції, ДСНС та керівництва області.

Федоров зазначив, що автобусне сполучення із Запоріжжям є критично важливим для мешканців громади, тому питання безпеки перевезень потребує посиленого захисту.

"Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та транспорт, намагаючись посіяти страх серед людей. Тому посилюємо захист пасажирських перевезень: оснащуємо автобуси засобами спостереження, системами радіоелектронної боротьби та детекторами дронів", – йдеться у повідомленні.

Також у громаді відновили електропостачання та забезпечили стабільну подачу води.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали 931 удару по 50 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 14 отримали поранення.

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Запорізька область війна атака дрони транспорт РЕБ
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