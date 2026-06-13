Россияне сбросили три КАБа на центр Славянска: повреждены более 20 многоэтажек, есть раненые
В субботу, 13 июня, около 10:45 российские войска нанесли очередной авиаудар по центральной части Славянска. Враг сбросил на город три управляемых авиабомбы
Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях, передает RegioNews.
В результате ударов значительных разрушений получил жилой сектор и гражданская инфраструктура – повреждены 23 многоэтажки, учебное заведение и автомобили.
Известно о трех пострадавших женщинах. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, утром 13 июня враг ударил дронами по критической инфраструктуре Запорожья. Погиб мужчина.
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