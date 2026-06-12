Россияне атакуют Запорожье: под удар попал торговый центр
Российские войска продолжают непрерывно атаковать город. Под очередной вражеский удар попал торговый центр
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Предварительно, пострадала одна женщина. Она получила осколочное ранение, медики оказывают ей всю необходимую помощь. Состояние пострадавшей оценивают как не тяжелое.
"Также повреждены автомобили, находившиеся на парковке рядом", – добавил глава ОВА.
Напомним, в ночь на 12 июня РФ атаковала Украину 117 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание на семи локациях.
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