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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Попередньо, постраждала одна жінка. Вона отримала осколкове поранення, медики надають їй усю необхідну допомогу. Стан постраждалої оцінюють як не тяжкий.

"Також пошкоджено автомобілі, що знаходилися на парковці поруч", – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня РФ атакувала Україну 117 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на семи локаціях.