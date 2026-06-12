РФ ночью атаковала Украину 117 беспилотниками: сколько сбила ПВО
В ночь на 12 июня РФ атаковала Украину 117 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 102 российских беспилотника.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в результате ночной атаки "шахедов" на Николаев ранения получили три человека. Утром россияне снова атаковали город – повреждено транспортное предприятие.