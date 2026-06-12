Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 июня РФ атаковала Украину 117 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 102 российских беспилотника.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в результате ночной атаки "шахедов" на Николаев ранения получили три человека. Утром россияне снова атаковали город – повреждено транспортное предприятие.