949 ударов по Запорожской области: двое погибших и трое раненых
За прошедшие сутки российские войска нанесли 949 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак в Запорожье, Запорожском и Пологовском районах погибли два человека, еще трое получили ранения.
Оккупанты совершили 18 авиаударов по населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов, в частности по Малокатериновке, Орехову, Гуляйпольскому, Новоселовке и другим общинам.
Кроме того, 715 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье и десятки населенных пунктов области. Еще один удар из реактивных систем залпового огня зафиксировали по Железнодорожному.
Также российские войска нанесли 215 артиллерийских ударов по населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов.
Поступило 68 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и транспортных средств.
Напомним, в ночь на 12 июня российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине Сумской области. В результате вражеской атаки погибла 44-летняя женщина. Еще одна пострадавшая, 33-летняя местная жительница, получила тяжелые травмы.