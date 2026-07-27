Был недоволен работой: в Киеве бывший пациент поджег авто психолога

Фото: Национальная полиция

В Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля психолога одной из общественных организаций

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Злоумышленник разбил стекло внедорожника BMW X5, после чего бросил в салон бутылку с легковоспламеняющейся смесью. В результате пожара автомобиль получил существенные повреждения.

Правоохранители установили, что автомобилем пользовался 46-летний киевлянин, работающий психологом в одной из общественных организаций.

Во время оперативных мероприятий полицейские менее чем за полчаса установили личность предполагаемого поджигателя. Им оказался 34-летний житель Киева – бывший пациент потерпевшего, который, по данным следствия, был недоволен его работой.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве ребята зарабатывали на заказах для россиян. Двое парней подожгли два автомобиля, принадлежавших военным. За эти "задания" им обещали по полторы тысячи долларов. Однако обещанную оплату они так и не получили.