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27 июля 2026, 12:48

Был недоволен работой: в Киеве бывший пациент поджег авто психолога

27 июля 2026, 12:48
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Фото: Национальная полиция
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В Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля психолога одной из общественных организаций

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Злоумышленник разбил стекло внедорожника BMW X5, после чего бросил в салон бутылку с легковоспламеняющейся смесью. В результате пожара автомобиль получил существенные повреждения.

Правоохранители установили, что автомобилем пользовался 46-летний киевлянин, работающий психологом в одной из общественных организаций.

Во время оперативных мероприятий полицейские менее чем за полчаса установили личность предполагаемого поджигателя. Им оказался 34-летний житель Киева – бывший пациент потерпевшего, который, по данным следствия, был недоволен его работой.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве ребята зарабатывали на заказах для россиян. Двое парней подожгли два автомобиля, принадлежавших военным. За эти "задания" им обещали по полторы тысячи долларов. Однако обещанную оплату они так и не получили.

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