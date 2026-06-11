РФ атаковала Полтавский район: разрушен объект АПК

Иллюстративное фото: ГСЧС Полтавщины

В ночь на 11 июня российские войска атаковали Полтавский район

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.

По его словам, в результате вражеского удара был разрушен объект агропромышленного комплекса.

К счастью, по предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, сегодня ночью в Полтавском районе раздавались мощные взрывы. Утром Воздушные силы ВСУ уточнили, что фактически был зафиксирован запуск двух баллистических ракет.

Как известно, в ночь на 11 июня РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 221 ударным БпЛА типа Shahed, Герберой, Италмасом и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание ракет и 21 ударного БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 8 локациях.