949 ударів по Запорізькій області: двоє загиблих і троє поранених

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак у Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Окупанти здійснили 18 авіаударів по населених пунктах Запорізького та Пологівського районів, зокрема по Малокатеринівці, Оріхову, Гуляйпільському, Новоселівці та інших громадах.

Крім того, 715 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя та десятки населених пунктів області. Ще один удар із реактивних систем залпового вогню зафіксували по Залізничному.

Також російські війська завдали 215 артилерійських ударів по населених пунктах Запорізького та Пологівського районів.

Надійшло 68 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та транспортних засобів.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки загинула 44-річна жінка. Ще одна постраждала, 33-річна місцева мешканка, отримала важкі травми.