Ночная атака на Сумщину: погибла женщина, еще одна – в тяжелом состоянии

Фото: Сумская ОВА

В ночь на 12 июня российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки погибла 44-летняя женщина. Еще одна пострадавшая, 33-летняя местная жительница, получила тяжелые травмы. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Также из-за удара значительных разрушений получило трехэтажное нежилое здание. На месте работаю соответствующие службы.

Информация о последствиях атак продолжает обновляться.

Напомним, в Сумах 11 июня военные РФ дронами повредили коммунальное предприятие и медучреждение. Также после обеда агрессор дважды ударил по Стецьковскому старостату.