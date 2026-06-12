Ночная атака на Сумщину: погибла женщина, еще одна – в тяжелом состоянии
В ночь на 12 июня российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеской атаки погибла 44-летняя женщина. Еще одна пострадавшая, 33-летняя местная жительница, получила тяжелые травмы. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Также из-за удара значительных разрушений получило трехэтажное нежилое здание. На месте работаю соответствующие службы.
Информация о последствиях атак продолжает обновляться.
Напомним, в Сумах 11 июня военные РФ дронами повредили коммунальное предприятие и медучреждение. Также после обеда агрессор дважды ударил по Стецьковскому старостату.
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