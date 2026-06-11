Россияне снова ударили по Конотопу: есть погибшая, четверо пострадавших
Утром 11 июня российские военные снова атаковали Конотоп беспилотниками
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает RegioNews.
"Прилет по гражданской инфраструктуре. Там, куда прилетело, были люди", – говорится в сообщении.
В результате российского удара погибла 42-летняя женщина, работавшая уборщицей.
Известно о четырех пострадавших жителях: двух женщинах и двух мужчинах. У них – большие ожоги рук, ног, головы и тела. У одного мужчины 55% ожогов тела.
Напомним, ночью утром 11 июня российская армия атаковала Конотоп Сумской области. Из-за попадания город остался без электроэнергии и водоснабжения, а также частично без газа.
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