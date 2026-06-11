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Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает RegioNews.

"Прилет по гражданской инфраструктуре. Там, куда прилетело, были люди", – говорится в сообщении.

В результате российского удара погибла 42-летняя женщина, работавшая уборщицей.

Известно о четырех пострадавших жителях: двух женщинах и двух мужчинах. У них – большие ожоги рук, ног, головы и тела. У одного мужчины 55% ожогов тела.

Напомним, ночью утром 11 июня российская армия атаковала Конотоп Сумской области. Из-за попадания город остался без электроэнергии и водоснабжения, а также частично без газа.