Кадры с фронта: СБС поразили две вражеские РЛС на Запорожье
В ночь на 9 июня воины Сил беспилотных систем поразили на временно оккупированной территории Запорожской области две российские радиолокационные станции П-18 "Терек"
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр"), передает RegioNews.
По его словам, первую РЛС обнаружили и уничтожили операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" в районе Софиевки.
Вторую радиолокационную станцию поразили пилоты 1-го отдельного центра ССС в Ивановке.
Напомним, Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью 7 июня нанесли поражение по 26 объектам российских захватчиков на временно захваченных территориях Украины и Брянской области РФ.
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