Кадри з фронту: СБС уразили дві ворожі РЛС на Запоріжжі
У ніч на 9 червня воїни Сил безпілотних систем уразили на тимчасово окупованій території Запорізької області дві російські радіолокаційні станції П-18 "Терек"
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр"), передає RegioNews.
За його словами, першу РЛС виявили та знищили оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" в районі Софіївки.
Другу радіолокаційну станцію уразили пілоти 1-го окремого центру СБС в Іванівці.
Нагадаємо, Сили безпілотних систем Збройних сил України уночі 7 червня завдали ураження по 26 об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ.
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