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Бойцы ЦСО "А" СБУ, Сил беспилотных систем ВСУ и 1 корпуса НГУ "Азов" во взаимодействии с управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях провели успешную многоэтапную боевую операцию во временно оккупированном Мариуполе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ и Силы беспилотных систем ВСУ.

Среди пораженных целей – объекты Мариупольского морского торгового порта и база горюче-смазочных материалов, которую россияне использовали для военных нужд. Порт служил для военной логистики оккупантов, а также для незаконного вывоза украинского зерна, угля и металла в РФ.

В результате атаки беспилотников повреждены энергетическая, ремонтная и управленческая инфраструктуры порта, а также объекты, обеспечивающие работу портовой логистики. Порт полностью обесточен, а возможности врага использовать его как логистический узел существенно ограничены.

Кроме того, беспилотники СБУ уничтожили склад с боекомплектом и инженерным имуществом 51-й общевойсковой армии ВС РФ в поселке Горное Донецкой области. Там ликвидированы десятки тонн военных средств поражения врага.

Напомним, в ночь на 10 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса РФ. ВСУ ракетами "Фламинго" поразили завод навигационных систем, Самарский НПЗ и танкер РФ.