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07 июня 2026, 13:50

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по 26 объектам врага

07 июня 2026, 13:50
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Фото: slovoidilo
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Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью 7 июня нанесли поражение по 26 объектам российских захватчиков на временно захваченных территориях Украины и Брянской области РФ

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .

"Ночь на 7 июня в оперативной глубине противника была напряжённой: всего было нанесено удары по 26 объектам в зоне временного оккупации Луганской, Донецкой, Запорожской областей, в Крыму и в Брянской области РФ. Уничтожены ЗРК, повреждены три локомотива, два железнодорожных состава с топливом, четыре электроподстанции, шесть телекоммуникационных башен обстреляны, и немного военных грузов сухопутным путем с тыла не дошло до фронта", — сообщил Бровди.

Напомним, что операторы Первого отдельного центра Сил беспилотных систем за одну ночь нанесли поражение пяти грузовым судам врага, которые использовались для обеспечения войск РФ.

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