Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по 26 объектам врага

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .

"Ночь на 7 июня в оперативной глубине противника была напряжённой: всего было нанесено удары по 26 объектам в зоне временного оккупации Луганской, Донецкой, Запорожской областей, в Крыму и в Брянской области РФ. Уничтожены ЗРК, повреждены три локомотива, два железнодорожных состава с топливом, четыре электроподстанции, шесть телекоммуникационных башен обстреляны, и немного военных грузов сухопутным путем с тыла не дошло до фронта", — сообщил Бровди.