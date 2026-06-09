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09 июня 2026, 12:56

Россияне ударили по дому в пригороде Запорожья: пострадали две женщины

09 июня 2026, 12:56
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Во вторник, 9 июня, оккупационные войска ударили беспилотником по поселку Малокатериновка – пострадали местные жители

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара поврежден частный жилой дом. Ранения получили 70-летняя и 37-летняя женщины.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется.

Напомним, что днем 8 июня россияне атаковали Запорожье дроном. Удар пришелся прямо после остановки общественного транспорта. Погибли две женщины, еще 32 человека пострадали.

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