Росіяни вдарили по будинку в передмісті Запоріжжя: постраждали дві жінки
У вівторок, 9 червня, окупаційні війська вдарили безпілотником по селищу Малокатеринівка – постраждали місцеві мешканці
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, в результаті удару пошкоджено приватний житловий будинок. Поранення дістали 70-річна та 37-річна жінки.
Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, їхній стан уточнюється.
Нагадаємо, що вдень 8 червня росіяни атакували Запоріжжя дроном. Удар прийшовся прямо по зупинці громадського транспорту. Загинули дві жінки, ще 32 людини постраждали.
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