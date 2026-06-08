В Запорожье дрон попал в остановку: есть погибшие, среди раненых – дети

Фото: ОВА

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, в результате удара беспилотником погибли два человека. Еще 15 местных жителей получили ранения: среди них братья 11 и 13 лет. Медики оказывают медицинскую помощь.

Также стало известно, что в связи с атакой в Запорожье перекрыли движение по улице Сорочинской в Хортицком районе города. Для удобства водителей объезд организовали по этим же соседним улицам.

Напомним, что в Херсоне утром 7 июня вражеский дрон попал в АЗС на выезде из города, пострадал работник заправки.