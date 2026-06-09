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09 червня 2026, 11:52

Російський удар по Запоріжжю: вже 32 постраждалих, семеро – у тяжкому стані

09 червня 2026, 11:52
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Фото: ДСНС Запоріжжя
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У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 32 осіб, дві жінки загинули

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що загинули жінки – 32 та 57 років.

За його словами, наразі семеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. 12 поранених, серед яких четверо дітей, перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Одразу після обстрілу до роботи приступили екстрені та комунальні служби.

Оперативно відновлено рух транспорту, закрито вибиті вікна та проведено першочергові аварійно-відновлювальні роботи.

Іван Федоров подякував медикам, рятувальникам, поліцейським і комунальникам за роботу з ліквідації наслідків атаки та допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що вдень 8 червня росіяни атакували Запоріжжя дроном. Удар прийшовся прямо по зупинці громадського транспорту. Раніше було відомо про 24 постарждалих та двох загиблих.

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