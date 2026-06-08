Обстрел Запорожья: число пострадавших возросло, среди них есть дети

Фото: МВД

В результате российских обстрелов Запорожья количество пострадавших возросло до 24 человек. Среди раненых – пятеро детей

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает RegioNews .

По данным ведомства, в результате атаки погибли две женщины.

В настоящее время в медицинских учреждениях находятся 12 пострадавших, в том числе четверо детей. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оказали психологическую поддержку 24 людям, среди которых трое детей.

Спасательные и аварийные работы продолжаются. Информация о последствиях российского удара уточняется.

Напомним, что днем 8 июня россияне атаковали Запорожье дроном. Удар пришелся прямо после остановки общественного транспорта.