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08 июня 2026, 20:49

Обстрел Запорожья: число пострадавших возросло, среди них есть дети

08 июня 2026, 20:49
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Фото: МВД
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В результате российских обстрелов Запорожья количество пострадавших возросло до 24 человек. Среди раненых – пятеро детей

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает RegioNews .

По данным ведомства, в результате атаки погибли две женщины.

В настоящее время в медицинских учреждениях находятся 12 пострадавших, в том числе четверо детей. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оказали психологическую поддержку 24 людям, среди которых трое детей.

Спасательные и аварийные работы продолжаются. Информация о последствиях российского удара уточняется.

Напомним, что днем 8 июня россияне атаковали Запорожье дроном. Удар пришелся прямо после остановки общественного транспорта.

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