В Запорожье после удара по супермаркету ранен ребенок и его отец

Фото: Запорожская ОВА

Российские войска днем 6 июня нанесли удар по Запорожью. В результате атаки пострадали 10-летний мальчик и его отец

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По предварительной информации, удар пришелся на крышу одного из супермаркетов города. Из-за атаки также возник пожар в квартире жилого дома, расположенного напротив места попадания.

В результате обстрела 10-летний ребенок получил ранение руки. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Также травм получил отец ребенка. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Напомним, российские войска утром 6 июня атаковали Запорожье. В результате удара вражеского беспилотника произошел пожар на автостоянке вблизи многоквартирного дома в одном из районов города. Известно о семи пострадавших.