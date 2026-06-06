10:26  06 июня
На Ровенщине завершили поиски 15-летнего парня: его обнаружили мертвым
01:55  06 июня
"Мне сказали "до свидания": актриса Ольга Сумская рассказала, почему ее стало меньше на экранах
00:55  06 июня
В Украине рухнули цены на популярный овощ
UA | RU
UA | RU
06 июня 2026, 10:57

Ночная атака на Сумщину: дроны ударили по АЗС и почтовому авто, есть раненые

06 июня 2026, 10:57
Читайте також українською мовою
Фото: Сумская ОВА
Читайте також
українською мовою

В эту ночь российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры, автозаправочную станцию и почтовый транспорт в Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В результате ударов по энергетической инфраструктуре в отдельных населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением. Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

После полуночи вражеский беспилотник попал по автозаправочной станции в Тростянецкой общине. Пострадала сотрудница АЗС, ее госпитализировали. Медики сообщают, что угрозы для жизни нет.

Впоследствии еще один российский дрон атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе близ Садовской общины. Ранения получил водитель, его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь.

Кроме того, за минувшие сутки в результате вражеских атак в приграничных общинах области пострадали еще пять человек. Тяжелых ранений среди них нет.

Напомним, утром 6 июня оккупанты атаковали Запорожье. В результате удара вражеского беспилотника произошел пожар на автостоянке вблизи многоквартирного дома в одном из районов города. Пострадали пять человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область война атака российская армия АЗС раненые гражданские
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Смертельное ДТП в Киеве: водителя, въехавшего в подземный переход, задержали
06 июня 2026, 11:41
Россия атаковала Украину 272 дронами: есть попадания на 11 локациях
06 июня 2026, 11:19
На Ровенщине завершили поиски 15-летнего парня: его обнаружили мертвым
06 июня 2026, 10:26
1380 окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ
06 июня 2026, 10:09
Россия атаковала Одесщину дронами: поврежден отель и жилые дома
06 июня 2026, 09:44
Взрыв гранаты в Днепре: погиб нападающий, четверо полицейских пострадали
06 июня 2026, 09:20
Утренняя атака на Запорожье: на автостоянке вспыхнул пожар, есть пострадавшие
06 июня 2026, 09:02
"Мне сказали "до свидания": актриса Ольга Сумская рассказала, почему ее стало меньше на экранах
06 июня 2026, 01:55
Известная украинская певица потеряла ребенка
06 июня 2026, 01:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Павел Казарин
Все блоги »