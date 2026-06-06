Ночная атака на Сумщину: дроны ударили по АЗС и почтовому авто, есть раненые

Фото: Сумская ОВА

В эту ночь российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры, автозаправочную станцию и почтовый транспорт в Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В результате ударов по энергетической инфраструктуре в отдельных населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением. Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

После полуночи вражеский беспилотник попал по автозаправочной станции в Тростянецкой общине. Пострадала сотрудница АЗС, ее госпитализировали. Медики сообщают, что угрозы для жизни нет.

Впоследствии еще один российский дрон атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе близ Садовской общины. Ранения получил водитель, его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь.

Кроме того, за минувшие сутки в результате вражеских атак в приграничных общинах области пострадали еще пять человек. Тяжелых ранений среди них нет.

Напомним, утром 6 июня оккупанты атаковали Запорожье. В результате удара вражеского беспилотника произошел пожар на автостоянке вблизи многоквартирного дома в одном из районов города. Пострадали пять человек.