Ночная атака на Сумщину: дроны ударили по АЗС и почтовому авто, есть раненые
В эту ночь российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры, автозаправочную станцию и почтовый транспорт в Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В результате ударов по энергетической инфраструктуре в отдельных населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением. Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.
После полуночи вражеский беспилотник попал по автозаправочной станции в Тростянецкой общине. Пострадала сотрудница АЗС, ее госпитализировали. Медики сообщают, что угрозы для жизни нет.
Впоследствии еще один российский дрон атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе близ Садовской общины. Ранения получил водитель, его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь.
Кроме того, за минувшие сутки в результате вражеских атак в приграничных общинах области пострадали еще пять человек. Тяжелых ранений среди них нет.
Напомним, утром 6 июня оккупанты атаковали Запорожье. В результате удара вражеского беспилотника произошел пожар на автостоянке вблизи многоквартирного дома в одном из районов города. Пострадали пять человек.