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06 червня 2026, 15:45

У Запоріжжі після удару по супермаркету поранено дитину та її батька

06 червня 2026, 15:45
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Фото: Запорізька ОВА
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Російські війська вдень 6 червня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали 10-річний хлопчик та його батько

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, удар припав на дах одного із супермаркетів міста. Через атаку також виникла пожежа у квартирі житлового будинку, розташованого навпроти місця влучання.

У результаті обстрілу 10-річна дитина отримала поранення руки. Хлопчика госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Також травм зазнав батько дитини. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється.

Нагадаємо, російські війська зранку 6 червня атакували Запоріжжя. Внаслідок удару ворожого безпілотника сталася пожежа на автостоянці поблизу багатоквартирного будинку в одному з районів міста. Відомо про сімох постраждалих.

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